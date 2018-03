Via libera alla selezione dei nuovi manager della Sanità in Sicilia. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale regionale di oggi l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direttore generale nelle Aziende e negli enti del servizio sanitario della Regione siciliana.

Il provvedimento scritto dall'assessore Ruggero Razza detta tempi strettissimi: entro fine maggio tutti i vertici di Asp e ospedali saranno nominati. Saranno sostituiti anche i dirigenti che hanno ancora l'incarico in corso, oltre a quelli che erano stati confermati nell'ultimo scorcio della legislatura scorsa con l'incarico di semplice commissario. Il bando assegna 30 giorni di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta per presentare la domanda.

Potranno farlo solo quanti sono stati inseriti nell'albo nazionale degli aspiranti manager pubblicato due settimane fa. Una commissione di esperti di nomina nazionale e regionale valuterà gli aspiranti manager: uno dei tre membri sarà nominato dall'Agenas, un altro dal Cnr e l'ultimo dal Consiglio superiore della sanità. Dal lavoro di questa commissione verrà fuori una prima rosa di candidati per ognuna delle Asp e per ciascun ospedale. Sono esclusi quanti hanno già svolto l'incarico di manager per due mandati consecutivi.

Una decina di giorni fa il Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, su richiesta dell'assessore Razza, ha espresso parere negativo sulla nomina di nuovi commissari e ha sottolineato che - in attesa della scelta dei nuovi direttori generali, che dovrà essere fatta tramite bando pubblico e attingendo dall'elenco nazionale degli idonei - rimarranno al loro posto le figure commissariali scelte dal precedente governo Crocetta.