In un solo mese sono una trentina gli ovini uccisi in contrada Mezzalora di Cesarò. «Tutti i capi sono stati azzannati dai cani». A sostenerlo è l’Asp di Messina intervenuta a constatare i decessi di 12 ovini nell’azienda agricola di Massimo Fabio. L’imprenditore, già a inizio febbraio, aveva denunciato la morte di un'altra ventina di animali. Ma da allora il gruppo di cani randagi, che sta seminando il panico tra gli allevatori di questa area dei Nebrodi, non è stato ancora individuato.

«Si tratta di cani di grossa taglia - spiega a Meridionews Fabio - girano in branco di tre, a volte quattro, unità». Ad inizio del mese il suo gregge era stato attaccato dal branco. «Gli animali si sono talmente atterriti che hanno divelto una recinzione in rete metallica e pali di legno. Occorre fermarli, perché rappresentano un pericolo non solo per le bestie». Fabio ha denunciato l’accaduto alla prefettura, che ha provveduto a informare il Comune di Cesarò. L’Asp è intervenuta in entrambi i casi constatando i decessi e disponendo lo smaltimento delle carcasse. Il sindaco Salvatore Calì, raggiunto al telefono, conferma di aver preso visione della nota di inizio mese. «Ho inviato una squadra per rilevare la presenza di questi cani - spiega - ma non sono riusciti a individuarli. Parlerò con l’allevatore, forse potrà darci qualche indicazione su dove trovare i cani. Incaricherò eventualmente una ditta specializzata per effettuare degli appostamenti e cercare di individuare il branco».

Episodi simili si sono registrati anche nei comuni di San Teodoro e Caronia. «Oltre ai cani randagi - conclude l’allevatore - c’è un altro pericolo per il quale occorre che si intervenga in tempo: i maiali selvatici. Ne ho incrociato uno nei giorni scorsi. Era con i cuccioli e mi è venuto contro. Mi sono salvato solo perché sono riuscito a salire su un albero. E se al mio posto ci fosse stato una ragazzino in gita sui Nebrodi?».