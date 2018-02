Alla fine la squadra ha seguito i dettami del suo allenatore. E se Calori, in conferenza stampa, aveva chiesto ai suoi una cosa ben precisa, i giocatori lo hanno prontamente accontentato. E per di più offrendo una prestazione gagliarda e pimpante. Dopo tre mesi di digiuno, infatti, il Trapani ha ritrovato quella vittoria esterna che mancava ai granata dalla fine di novembre. E lo ha fatto in grande stile, in una gara difficile e in un campo complicato come quello della Reggina (dove, ad esempio, anche il Catania è caduto). Se poi si considera che ieri proprio i rossazzurri hanno osservato il turno di riposo e che la capolista Lecce è stata sconfitta in casa dalla Juve Stabia, ecco che la domenica perfetta per la truppa di mister Calori è completata. I granata, infatti, sono ora a due soli punti dagli etnei secondi in classifica e a nove lunghezze dai salentini, che devono ancora riposare.

Per il Trapani si tratta del quarto risultato utile consecutivo ottenuto dopo la brutta e inaspettata sconfitta con la Sicula Leonzio, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio. Numeri che hanno rimesso la squadra in corsa per le prime due posizioni. Con il successo di ieri al Granillo, inoltre, quello granata è tornato ad essere il miglior attacco del girone C di serie C, mentre il Trapani aveva già dalla scorsa giornata la seconda miglior difesa. La vittoria in Calabria è stata cercata e voluta nonostante una brutta partenza. Quello andato in scena allo stadio di Reggio Calabria è stato un confronto aperto ed equilibrato, un primo tempo vivace, seguito da una ripresa in cui i ritmi sono leggermente calati, ed era inevitabile, ma alla fine a conquistare l’intera posta in palio sono stati i granata.

A regalare i tre punti a Calori sono stati l’attaccante Felice Evacuo, in squadra già da inizio stagione, e il centrocampista Fabio Scarsella, arrivato in Sicilia dalla Cremonese nel mese di gennaio. Sui due si potrebbe dire di tutto e di più, partendo proprio dal numero 9 che adesso sta trovando una continuità importante. Sette gol in stagione, tre dei quali nelle ultime quattro gare, si fatica a capire come mai mister Calori non lo abbia sempre fatto partire titolare. Per quanto riguarda il centrocampista, anche per lui si tratta del terzo gol con la maglia granata. Grazie ai suoi inserimenti, la mezzala ricorda molto Maracchi (passato al Novara proprio a gennaio) e si sta rivelando una preziosa risorsa per il tecnico aretino. Un’arma in più anche in zona gol insomma. E per tornare a guardare al futuro con ottimismo basta guardare proprio queste statistiche.