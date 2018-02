Non vinceva fuori casa dallo scorso 26 novembre, dallo 0-1 sul campo della Fidelis Andria. Dopo tre mesi, il Trapani torna bello in trasferta imponendosi, in rimonta, sul campo della Reggina. Al Granillo termina 1-2 per i siciliani, bravi a non disunirsi dopo lo svantaggio iniziale e abili a conquistare tre punti pesanti con un gol per tempo. I granata guadagnano così tre punti su Lecce (sconfitto dalla Juve Stabia) e Catania (che oggi ha riposato).

Avvio horror per la squadra di Calori: è soltanto il 3’, infatti, quando Corapi stende in area Tulissi e l’arbitro non può far altro che concedere il rigore che Bianchimano trasforma puntualmente. La reazione siciliana arriva subito, prima Marras ci prova da fuori (tiro di poco a lato) e poi, al 12’, ecco il pari: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Evacuo anticipa tutti e mette in rete di testa. La gara è molto bella, al 20’ Furlan compie un vero e proprio miracolo quando viene superato da Marino e poi si oppone col piede al mancino di Provenzano. Il portiere si ripete prima dell’intervallo, mentre poco prima Cucchietti era stato decisivo su Evacuo. Si va così al riposo sull’1-1.

Nella ripresa, sono i calabresi a partire meglio, ma dopo un paio di occasioni il Trapani diventa a tratti padrone del campo. Evacuo si rende pericoloso, la gara resta piacevole anche se i ritmi sono più blandi rispetto alla prima frazione di gioco. Scarsella si rende pericoloso al 64’ sugli sviluppi di una punizione, con un colpo di testa che termina fuori di poco. Dieci minuti più tardi, la mira del centrocampista è più precisa e, sempre di testa, mette dentro su assisti di Corapi. A questo punto la Reggina spinge, Gatti impegna Furlan che poi è decisivo anche su Bianchimano nel finale, regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Calori.

LE PAGELLE

Furlan 7,5 Indubbiamente il migliore in campo. Non perché l’attacco della Reggina sia così pericoloso, ma oggi ogni tiro in porta dei calabresi è una minaccia. E il portiere granata abbassa la saracinesca.

Drudi 6 Gli capita di soffrire le iniziative ora di Bianchimano, ora di Tulissi, e gli inserimenti di Provenzano. L’ex Lecce, però, gioca una gara che merita la sufficienza piena.

Pagliarulo 6,5 Un buon primo tempo da parte del capitano: nell’azione del gol di Evacuo, toglie all’attaccante il diretto marcatore. Poi è decisivo in una chiusura difensiva con Bianchimano lanciato a rete. Dal 46’ Fazio 6 Entra in campo a inizio ripresa e rischia dopo pochi minuti di prendere un giallo. In ogni caso entra bene in partita.

Silvestri 6 Sufficienza piena anche per il numero 14 che controlla bene la situazione anche se lì dietro oggi si balla un po’ troppo. In ogni caso, copre bene la sua zona di competenza.

Marras 6,5 Come spesso capita, è sempre tra i migliori in campo. È il primo a impensierire Cucchietti e con la sua velocità mette sempre in crisi i diretti avversari. Dal 91’ Canino s.v. Inserito nei minuti finali, giusto il tempo per vedersi sventolare un giallo.

Scarsella 7 Terzo gol stagionale per lui, il centrocampista ci ha preso veramente gusto. Ma non chiamatelo nuovo Maracchi. Fa dell’intensità il suo punto di forza e degli inserimenti continui il suo asso nella manica.

Corapi 6 A inizio gara regala, con un intervento sciagurato su Tulissi in area di rigore, un penalty agli avversari. E per i granata la strada si mette in salita. Si fa perdonare con il cross che vale l’assist per il gol di Scarsella. Dal 76’ Steffé s.v. Poco più di un quarto d’ora per lui, regala freschezza alla linea mediana.

Palumbo 6 Un pericolo per parte: nel primo tempo impegna Cucchietti con un bel diagonale di sinistro. Nella ripresa, invece, rischia di combinare un papocchio con Furlan, per poco la Reggina non ne approfitta.

Rizzo 6 Gara senza infamia e senza lode per l’esterno sinistro: se dall’altra parte Marras bada tanto a spingere, lui pensa anche a coprire. Anche se non disdegna qualche sortita offensiva.

Evacuo 7 Lì davanti, l’attaccante si conferma un’autentica sentenza, tanto che è lecito domandarsi perché non sia partito sempre titolare. Riequilibra il match dopo il brutto avvio e sfiora più di una volta la doppietta. Dal 78’ Polidori s.v. Normale staffetta con il compagno di reparto.

Campagnacci 6 L’attaccante si intende bene con Evacuo e con il resto dei compagni. Tanto sacrificio, ma oggi in zona gol non riesce a incidere. Dal 71’ Minelli 6,5 Entra molto bene in gara e si rende pericoloso nel finale.

Calori 7 Ha preparato a dovere la gara, nonostante il brutto avvio che però non è figlio di un cattivo approccio. La squadra è presente, risponde colpo su colpo alla Reggina e dimostra di volere i tre punti con maggiore cattiveria.

Reggina: Cucchietti 5,5, Pasqualoni 5, Auriletto 5,5 (83' Mezavilla s.v.), Gatti 5,5; Hadziosmanovic 6 (77' Falou s.v.), Castiglia 5,5, Marino 6, Provenzano 5,5 (88' Sparacello s.v.), Armeno 5; Tulissi 6,5, Bianchimano 6. All. Maurizi 5