«La società mi ha prospettato un progetto che mi ha subito convinto e così l’ho sposato. A oggi mi sta dando ragione». Parole e musica di Salvatore Fagone Pulice, esperto portiere classe ’84 che difende i pali del Geraci, la capolista del girone B di Promozione. «La società – spiega a MeridioNews – è sana e formata da persone perbene, in più ha allestito una rosa che ci permette di lottare per la promozione. Come organizzazione e lavoro settimanale, comunque, è come stare in Eccellenza, il progetto mi è piaciuto sin da subito».

Adesso la squadra madonita è in testa dopo aver superato il Gangi nelle ultime giornate: «Stare lassù è una cosa bella, soprattutto dopo un inseguimento di quasi tre mesi. Eravamo a meno cinque, adesso siamo sul più quattro. Dobbiamo però tenere a mente che ancora il campionato è lungo, anche se forse mentalmente stiamo meglio di loro. I punti di distacco dalla terza sono tanti, quindi per la promozione diretta sarà una corsa a due».

L’inseguimento al Gangi prima del sorpasso è stato lungo, ma la squadra madonita è reduce da dodici risultati utili consecutivi (di cui dieci sono state vittorie): «Abbiamo vinto quasi sempre, le nostre statistiche totali parlano di una sconfitta e quattro pareggi e quindi come media ci siamo. Forse abbiamo fatto poche vittorie consecutive, ad oggi siamo a quattro e speriamo di farne altre due o tre per incrementare il vantaggio». Il portiere non è un calciatore che si nasconde e anche la società non nasconde quelli che sono gli obiettivi già dall’inizio della stagione: «L’obiettivo è vincere il campionato e dobbiamo raggiungerlo a qualunque costo, anche perché come rosa abbiamo qualcosa in più ma bisogna sempre dimostrarlo sul campo».

Uno dei segreti del Geraci è indubbiamente la miglior difesa del girone con soli dieci reti subite in 21 giornate: «Per la Promozione abbiamo veramente una squadra molto attrezzata. Per i pochi gol subiti non mi aiutano solo i difensori, ma anche i centrocampisti e gli attaccanti perché fanno un lavoro di squadra. Abbiamo preso pochi gol, in tante partite non ne abbiamo proprio presi, il merito non è solo mio ma di tutta la squadra». Portiere d’esperienza, Fagone Pulice ha girato tanto prima di approdare al Geraci, collezionando tante esperienze tra serie D ed Eccellenza, con anche un’apparizione in C2 con il Ragusa: «Sono un portiere continuo, cerco di offrire sempre buone prestazioni e sbagliare il meno possibile. Non mi piace fare la partita da 10 in pagella e poi una da 5 o da 6. Chi sbaglia meno è quello che ottiene qualcosa in più rispetto agli altri».