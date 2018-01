Sono accusati di avere tenuto le somme destinate all'Asp derivanti dal pagamento dei ticket da parte dei pazienti che si rivolgevano alle strutture sanitarie ennesi e per questo, oggi, è stato eseguito un sequestro preventivo di oltre 440mila euro. Protagonisti la legale rappresentante e i gestori di fatto della M&G Call Center srl, la società che da maggio 2012 a gennaio 2017 ha svolto il servizio di gestione del centro unico di prenotazione, del call center e della riscossione dei pagamenti per i trattamenti erogati dall'Azienda sanitaria provinciale. Gli indagati - una 42enne, un 33enne e un 30enne, tutti originari di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania - sono accusati di peculato.

L'inchiesta, coordinata dai magistrati Stefania Leonte e Massimo Palmeri e nata in seguito a una denuncia dell'Asp, ha portato a scoprire un ammanco di 685mila euro dalle casse dell'ente. Somma poi ridotta a 443mila, in seguito ad azione di recupero messe in atto dalla stessa azienda. Dalle verifiche fatte dalla guardia di finanza è emerso che «la società inviava regolarmente all’Asp copia delle disposizioni di bonifico, apparentemente regolarmente quietanzate; ma gli approfonditi controlli effettuati dal personale accertavano la totale mancanza di versamenti».

A gestire le somme che sarebbero state trattenute sarebbero stati i gestori di fatto della M&G, anche pur non risultando soci. Nel corso dell'inchiesta, inoltre, sono emersi diversi contrasti tra gli indagati e gli altri membri della società che erano in disaccordo con i comportamenti tenuti. Oggetto del sequestro sono state una villetta di oltre duecento metri quadrati a Tremestieri Etneo, un orologio di lusso, un'utilitaria, le quote di diverse società e diversi rapporti finanziari.