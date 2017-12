Non c’è partita al PalaDelMauro, dove la Sidigas Avellino si impone sulla Betaland Capo d’Orlando con quasi trenta punti di distacco: 97-69 il risultato finale con il quale gli irpini abbattono i siciliani. Gara senza storia, con i campani che hanno dominato dall’inizio alla fine. Per la Betaland una prestazione da dimenticare, con i soli Kulboka, Delas e Wojciechowski andati in doppia cifra.

A partire meglio sono i padroni di casa con le triple di Rich, Filloy e D’Ercole, i siciliani rispondono con Maynor e Delas. La prima tripla della Betaland porta la firma di Kulboka, poi Filloy e Leunen trovano il primo allungo per la Sidigas che si porta a +13. I siciliani però reagiscono con i punti di Ikovlev e Ihring riducendo le distanze a soli sei punti, prima del nuovo allungo di Avellino che chiude il primo quarto sul 27-18. Nel secondo periodo, nuovo +13 irpino con Ndiaye. A timbrare il cartellino è anche l’ex Fitipaldo, ma quattro punti di fila firmati da Atsur danno un po’ d’ossigeno alla Betaland, poi rinfrancata anche dai canestri di Alibegovic e Kulboka. I padroni di casa, però, trovano l’allungo che vale il +18 a metà gara, 52-34 il risultato sul tabellone.

Al rientro sul parquet Avellino trova il +20, poi l’Orlandina trova un break di 0-7 propiziato da Wojciechowski riportandosi a -16. La Sidigas non resta a guardare e gli irpini si portano addirittura sul +21 con la seconda tripla di Rich. Kulboka e Ikovlev ridanno coraggio alla formazione di coach Di Carlo, ma i campani mantengono sempre almeno 20 lunghezze di vantaggio e sul 72-52 suona la terza sirena. L’ultimo quarto si apre con i canestri del +24 di Avellino. La Sidigas continua ad attaccare arrivando sul +31 grazie ai punti di Zerini e Ndiaye. Per l’Orlandina c’è il solo Kulboka a tenere in vita i siciliani, ma la gara è ormai chiusa e la tripla di Zerini vale il 92-65. Nel finale, Parlato, Mavric e Sabatino firmano il definitivo 97-69. A tre match dalla fine del girone d’andata i paladini restano a due punti di distacco dalla zona che garantirebbe l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia

Sidigas Avellino-Betaland Capo d’Orlando 97-69

Parziali: 27-18, 52-34, 72-52

Sidigas Avellino: Zerini 9, Fitipaldo 9, Sabatino, Mavric 2, Leunen 12, Scrubb 9, Filloy 18, D’Ercole 3, Rich 20, Fesenko 7, Ndiaye 8, Parlato. Coach: Sacripanti.

Betaland Capo d’Orlando: Galipò n.e, Alibegovic 3, Maynor 8, Ihring 3, Atsur 6, Kulboka 14, Laganà n.e., Delas 10, Wojciechowski 11, Stojanovic 4, Ikovlev 9, Donda 1. Coach: Di Carlo.

Arbitri: Sardella, Bettini, Ranaudo.