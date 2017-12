Si chiamava Salvatore Agosta ed era un ragusano di 40 anni grande appassionato di Harley Davidson. E a bordo della sua amata due ruote è morto ieri sera, vittima di un incidente avvenuto al chilometro 7 della strada provinciale 60 Ragusa-Santa Croce Camerina. Fatale l’impatto con un trattore. Per cause in corso di accertamento, Agosta ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato, finendo direttamente sotto il mezzo agricolo.

L'altro conducente, rimasto illeso, non ha potuto far nulla per evitarlo. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha trasferito il motociclista in ospedale a Ragusa, dove purtroppo Agosta è arrivato già morto a causa della gravità delle ferite riportate.

I due mezzi viaggiavano in direzioni opposte e i carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Forse Agosta ha preso male una curva oppure qualcosa sull’asfalto lo ha fatto scivolare. Saranno le indagini a cercare di stabilirlo.