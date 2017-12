Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato da un pescatore in mare a Sciacca. Il cadavere era a poca distanza dal porto della località agrigentina ed è stato recuperato dai militari della guardia costiera.

Sulla banchina sono stati ritrovati anche resti di cibo e una coperta. Per questo, non si esclude possa trattarsi di un senza fissa dimora. C'è attesa per l'identificazione, anche se da una prima valutazione pare che si tratti di un 40enne. Sul ritrovamento indagano i carabinieri, mentre la salma è stata già trasferita alla camera mortuaria del cimitero dove verrà svolta l'autopsia.