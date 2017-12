Si sono giocate ieri le gare di basket che hanno visto impegnate le squadre siciliane:

Cuore Napoli Basket-Fortitudo Agrigento 81-89

Successo esterno per la squadra di coach Ciani che sbanca il parquet di Napoli portandosi al quarto posto in classifica. I padroni di casa devono rinunciare a Carter, anche se l’inizio è equilibrato e dopo tre minuti i partenopei conducono per 6-5. La parità arriva a quota 14, poi i campani allungano con Mastroianni e Basabe. I biancazzurri non mollano e si riportano a un possesso di svantaggio con i punti di Evangelisti e Pepe, ma Napoli chiude avanti il primo quarto sul 26-23. Nel secondo periodo Vangelov mette a segno quattro punti, ma Agrigento trova il sorpasso con Cannon. I campani sono in confusione e i siciliani volano sul +11 con lo stesso Cannon e Pepe. Napoli riesce a ricucire lo strappo e a metà gara il punteggio è di 46-48. Nella terza frazione Napoli passa addirittura avanti sul 58-57, ma Agrigento ci mette poco a recuperare e a riportarsi avanti, 67-69 alla terza sirena. L’ultimo quarto vede Agrigento volare con i punti di Ambrosin e Cannon, Napoli prova a restare attaccata al match con Maggio, ma i siciliani prima trovano la doppia cifra di vantaggio e poi gestiscono la gara.

Pallacanestro Trapani-Viola Reggio Calabria 88-74

Quarto successo consecutivo per la squadra di coach Ducarello che così si porta al terzo posto in classifica. La squadra di casa parte bene e riesce sin da subito ad accumulare dieci punti di vantaggio grazie alle giocate di Jesse Perry. Il gap resta tale fino alla prima sirena il punteggio è di 23-13. Nel secondo periodo, Trapani resta in fiducia e il vantaggio continua a crescere fino al massimo vantaggio, +18 sul 37-19. La Viola reagisce firmando un parziale di 4-10, il vantaggio siciliano dunque diminuisce leggermente, ma a metà gara il tabellone recita 45-31. Al rientro sul parquet, Baldassarre sigla il -11, poi Renzi va a segno dal pitturato. I neroarancio entrano in black out e il vantaggio della squadra di casa cresce sul +22. Trapani vola sul 64-41 prima ancora della fine della terza frazione che si chiude sul 67-44. I granata hanno già ipotecato la vittoria e Reggio Calabria prova a reagire. Bossi chiude i conti trovando il canestro dalla distanza, la Viola dimezza comunque lo svantaggio, ma la sfida termina 88-74. Adesso i granata sono terzi a soli quattro punti dalla capolista Casale Monferrato.