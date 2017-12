Noleggia un auto a Catania per andare a Taormina, ma finisce in una scarpata a Modica. Sarebbe questo il percorso di un turista statunitense che ieri è stato recuperato dai soccoritori in contrada Catanzaro Pizzilli, nelle campagne della cittadina ragusana. Trasferito al pronto soccorso, se l'è cavata con pochi giorni di prognosi.

Sono stati i vigili urbani di Modica, insieme al 118, a intervenire ieri a seguito della segnalazione di un'auto, una Renault K Adjar, finita in fondo a una scarpata. Alla guida c'era un 58enne di nazionalità statunitense che non si sarebbe accorto di una cruva alla sua destra e ha abbattuto oltre 15 metri di guardrail prima di finire giù.

Estratto dal mezzo e portato in ospedale, gli sono stati riscontrati solo contrusioni e traumi vari, ma niente di serio. Al punto che, una volta dimesso, ha chiamato un taxi per essere portato alla sua meta originaria, Taormina. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, infatti, l'uomo si sarebbe perso arrivando fino a Modica. L'auto è stata recuperata grazie all'intervento dei vigili del fuoco.