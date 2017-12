Il derby tutto siciliano tra Siracusa e Trapani, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie C, termina in parità al De Simone. Una sfida piuttosto equilibrata che ha dato vita a un pareggio tutto sommato giusto.

La prima occasione del match è per i granata, con Reginaldo, il cui colpo di tacco è facile preda di Tomei. Gli aretusei rispondono con un’iniziativa di Catania che mette in mezzo, ma Scardina e Parisi non arrivano sul pallone. Padroni di casa ancora pericolosissimi con un’incursione di Mancino, ma sul suo cross libera a difesa granata. Al 14’, Siracusa avanti: sortita offensiva di Liotti sulla sinistra, palla in mezzo e nel tentativo di allontanare il pallone Visconti gonfia la propria rete. A questo punto il gioco resta fermo per qualche minuto a causa del lancio di alcuni fumogeni dagli spalti. Si riprende a giocare dopo quasi otto minuti di stop e padroni di casa vicini al bis al 22’ con un destro di Parisi deviato in corner. Gli ospiti provano a rispondere al 27’ con un destro da fuori di Taugourdeau, Tomei si salva in due tempi. I ritmi calano e poco prima dell’intervallo Siracusa ancora pericoloso con un destro a giro di Toscano che Furlan respinge. Subito dopo, alla prima vera e propria occasione, il pareggio del Trapani: Murano riceve la sfera, se la sistema sui piedi e da fuori fa partire un destro su cui Tomei non può nulla.

Nessuna sostituzione durante l’intervallo, dunque a rientrare in campo sono le stesse squadre che hanno concluso il primo tempo. La gara sembra equilibrata, ma al 54’ il Trapani si porta in vantaggio: Marras serve Murano e il numero 11 lascia partire un destro da fuori che trova l’angolino. Cinque minuti più tardi, occasione per il pareggio del Siracusa: cross di Liotti dalla sinistra, Scardina colpisce di testa e il pallone centra il palo a Furlan battuto. Occasionissima per i padroni di casa al 69’ con Sandomenico che da due passi si divora un gol praticamente già fatto spedendo a lato. Dieci minuti più tardi è Spinelli a provarci da fuori, ma il suo tentativo termina alto. All’84’ arriva il pareggio del Siracusa: Scardina sbaglia la conclusione e la palla arriva a Mangiacasale, il cui tentativo è ribattuto, la sfera torna a Scardina che da due passi mette dentro.

LE PAGELLE

Furlan 6 Non può nulla su entrambe le reti aretusee, per il resto il portiere granata risponde presente ogniqualvolta viene chiamato in causa.

Fazio 5 Come tutti i compagni della retroguardia, il difensore soffre la vivacità degli attaccanti azzurri che spesso lo mettono in crisi. Sulla sua fascia di competenza, tra l’altro, Liotti fa quello che vuole.

Legittimo 5,5 Soffre non poco le iniziative di Catania e Mancino, per di più deve tenere a bada anche Scardina. A metà ripresa rimedia un giallo che potrebbe comprometterne la gara.

Visconti 5 Sfortunato nel goffo autogol che lo vede protagonista. Il difensore prova a intervenire sul cross dalla sinistra di Liotti, ma finisce per mettere il pallone nella propria rete. Dopo l’ingresso di Bajic si sposta sulla fascia sinistra.

Marras 6,5 Tornato disponibile dopo il ricorso che ne ha ridotto la squalifica, l’esterno si dimostra come sempre uno dei più positivi. Non a caso, serve a Murano il pallone che vale il raddoppio granata.

Maracchi 5,5 L’incontrista granata con la maglia numero 19 appare leggermente in ombra rispetto alle prestazioni a cui è abituato. Sono pochi i suoi inserimenti in avanti, ma recupera diversi palloni in mezzo al campo. Dall’87’ Canino s.v. Pochi minuti in campo per lui.

Taugourdeau 6,5 Prestazione sopra la sufficienza da parte del regista ex Piacenza che ritrova il posto da titolare complice la squalifica di Palumbo. Dal 65’ Girasole 6 Leggermente meno brillante del compagno che sostituisce, dà comunque il suo contributo.

Bastoni 6 Buona prestazione da parte del giovane centrocampista che lotta tanto a centrocampo e prova anche la botta da fuori. Tra i granata è uno di quelli che corre di più e praticamente l’ultimo ad arrendersi.

Rizzo 5 Non riesce propri a tenere a bada Parisi, il più pericoloso degli azzurri nel primo tempo. Costretto al cambio prima dell’intervallo per un infortunio. Dal 42’ Bajic 5,5 Si posiziona come centrale di difesa e col suo ingresso a cambiare posizione è Visconti, ma non sempre è preciso negli interventi.

Murano 7 Nel primo tempo è sicuramente tra i più positivi. Gol del pareggio a parte, dà sempre l’impressione di potersi rendere pericoloso. E così nella ripresa porta i suoi in vantaggio su servizio di Marras, sembra capace di trasformare in oro ogni pallone. Dal 64’ Dambros 6 Lotta come un leone anche se non riesce a incidere sul match.

Reginaldo 5,5 Lo si vede all’inizio, quando prova a impensierire Tomei con un colpo di tacco. Poi sparisce via via dal campo: corre un po’ a vuoto ma porta spesso via la doppia marcatura da Murano.

Calori 5,5 Un pari che frena la rincorsa dei granata verso la vetta della classifica, adesso lontana otto lunghezze. La sua squadra è brava nel riprendere la gara e a portarsi avanti nel risultato dopo l’iniziale svantaggio, ma nel finale soffre troppo le iniziative di un Siracusa ben messo in campo.

Siracusa: Tomei 6, Daffara 6, Magnani 5,5, De Vito 6, Parisi 6,5 (75’ Mangiacasale 6), Toscano 5,5, Spinelli 6, Liotti 7, Mancino 6,5 (64’ Sandomenico 6), Catania 6,5, Scardina 7. All. Bianco 6,5.